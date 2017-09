«Les moustiques» – Le moustique, menace du siècle

Le moustique est malin, retors et inventif ; il évolue rapidement et s’adapte encore plus aisément. Cette machine de guerre serait à l’origine de la mort d’une personne sur deux depuis les débuts de l’humanité. Malgré les progrès scientifiques, ils tuent toujours plus d’un million de personnes chaque année, testant nos limites avec une opiniâtreté que les changements climatiques ne feraient qu’exacerber.

Telle est la prémisse de Mosquito (Les moustiques, en version française), un documentaire fouillé qui nous amène sur quatre continents sur les traces de ces suceurs de sang. On y voit que la montée des températures favorise la prolifération des moustiques qui en profitent pour raccourcir leur cycle de vie et se multiplier encore plus vite. L’urbanisation croissante et la production effrénée de déchets font le reste en favorisant les lieux de ponte.

Le malheur, c’est que les terribles agents pathogènes dont les moustiques sont les vecteurs profitent de la même fièvre. En moins de deux décennies sont apparues coup sur coup trois nouvelles maladies qui leur sont associées. La dernière en date, le Zika, touche plus cruellement les bébés à naître. Adoptant un ton alarmant sans être alarmiste, Mosquito fouette les esprits en multipliant les idées fortes et les phrases claires. Cela, sans perdre de vue son ennemi, qu’il considère comme rien de moins que la menace du siècle.