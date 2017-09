Des retours…

Bien des « valeurs sûres » reviennent en ondes ce soir. Parmi celles-ci, soulignons le retour du seul jeu-questionnaire scientifique des ondes, celui du tannant de l’information, Jean-René Dufort, qui ne manque jamais de matière à rire, des reportages fouillés d’Enquête, qui démarre la saison avec une histoire d’agressions sexuelles chez les témoins de Jéhovah, des reportages de l’équipe de J.E., qui en est à sa 25e saison, et du magazine culturel mené par Marc Casivi et Rebecca Makonnen dont la grande famille gagne encore quelques membres.

Génial, Télé-Québec, 19 h, Infoman et Enquête, ICI Radio-Canada, 19 h 30 et 21 h, J.E., TVA, 19 h 30 et Esprit critique, ICI Artv, 20 h

et Un peu de neuf

Télé-Québec propose deux nouveaux magazines qui s’attaquent à notre rapport à l’argent et aux images médiatiques. De la belle matière à réflexion. Espérons que ces nouveautés trouveront leur public.

L’indice Mc$ween et Dans les médias, Télé-Québec, 19 h 30 et 21 h