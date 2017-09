Les vraies affaires

Vos « beaux programmes » sont de retour ! Outre les suites attendues de District 31 et L’Imposteur, les fictions Boomerang et L’Échappée et les magazines Ça vaut le coût et Formule Diaz reprennent du service. Au rayon des nouveautés : une série documentaire sur l’histoire des objets de notre quotidien, une comédie qui traite habilement de bipolarité, une série policière aux accents comiques particulièrement réussie et un mélodrame inspiré du roman de Josélito Michaud.

Sacrés objets, TV5, 19 h, Trop, suivi et Faits divers et d’Olivier, Radio-Canada, dès 19 h 30

Anniversaire oblige

Même seize ans plus tard, les attentats du 11-Septembre trouvent encore un écho à la télé en cette date anniversaire. On a le choix ce soir entre un documentaire sur comment s’est effondré le World Trade Center et un autre documentaire sur l’attaque au Pentagone.

Grands reportages, RDI, 20 h et National Geographic, Télé-Québec, 20 h