Notre choix cette fin de semaine

Soirée « ados »

La première fiction jeunesse originale d’UNIS, qui aborde la délicate question des cancers juvéniles, sert de locomotive à cette soirée « ados » composée de classiques de la télévision jeunesse des années 1990.

Jenny, Dans une galaxie près de chez vous, Radio Enfer et Chair de poule, UNIS, vendredi, dès 18 h 30

Rentrons !

L’automne télévisuel commence pour trois réseaux généralistes lundi. Pour marquer le coup, chacun présente une émission spéciale pour présenter sa programmation.

Y’a du monde à messe — Spéciale rentrée, Télé-Québec, vendredi, 21 h, En direct du l’univers — Spéciale de la rentrée, Radio-Canada, samedi, 18 h 30, et la Rentrée TVA 2017, TVA, dimanche, 19 h 30

La pornographie sort du placard

Cette série de David Simon et Georges Pelecanos (The Wire, Treme), très attendue par la critique, nous entraîne dans le New York malfamé des années 1970, alors que l’industrie du cinémagraphique X sort de sa clandestinité.

The Deuce, HBO Canada, dimanche, 21 h