«Sacrés objets» – Ces obscurs objets du quotidien

Jolie formule que ces Sacrés objets qui posent un regard oblique sur les objets qui nous entourent. Animée par un Mathieu Quesnel curieux et joueur, cette série documentaire est portée par un esprit bon enfant doublé d’un solide penchant sociologique et historique, tout ça sans jamais se prendre la tête.

Sentiment de déjà-vu ? Les parentés formelles et stylistiques que cette formule partage avec l’excellente série radiophonique Histoires d’objets portée par Fabien Fauteux à la Première Chaîne ne sont pas fortuites. De fait, on le retrouve derrière l’écran, plus exactement dans la peau du scénariste. La réalisation, que se partagent Vali Fugulin et François Péloquin, s’épivarde davantage qu’à la radio, où les transitions paraissaient plus souples.

Reste que les deux premiers épisodes, consacrés à la boîte et à la roue, sautent du coq à l’âne au fil d’une réalisation enfiévrée qui a aussi ses charmes. Ce qu’on perd en profondeur à l’écran, on le gagne en effet en rythme et en surprises. De quoi largement poursuivre notre exploration d’un univers inépuisable. Examen qui trouve une extension modeste, mais amusante sur le site Web de l’émission.