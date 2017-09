«L’indice Mc$ween» et «Dans les médias» — L’argent et l’image

La télé publique québécoise propose cet automne deux nouveaux magazines dans des domaines déjà explorés jadis par d’autres émissions de la chaîne. L’indice Mc$ween et Dans les médias se distinguent, au vu des quelques extraits que nous avons pu visionner, par la forme plus étoffée et les moyens plus « généreux » mis à la disposition de ces projets. Le premier exploite le créneau des finances personnelles, de la consommation et de notre rapport à l’argent et à ce que l’on en fait, des sujets qui sont abordés (en partie) ailleurs (La facture, à ICI Radio-Canada, Ça vaut le coût à Télé-Québec, RDI Économie, à ICI RDI), mais l’apport du comptable fort médiatisé qu’est Pierre-Yves McSween à l’animation offre une tout autre perspective sur ceux-ci.



Photo: Télé-Québec

L’auteur du livre à succès En as-tu vraiment besoin ? n’hésite pas à emprunter un ton humoristique pour aborder ces questions très sérieuses, ce qui pourrait attirer des téléspectateurs habituellement récalcitrants à ce genre d’émissions pourtant fort utiles…



Un peu plus tard le même soir, Marie-Louise Arsenault et ses collaborateurs Arnaud Granata, Noémi Mercier, Donald Cucioletta et Raed Hammoud s’intéressent aux images fortes qui circulent autant dans la publicité, les médias et les réseaux sociaux et analysent leur impact. Voilà un sujet ironiquement « orphelin » dans nos médias. Il y a bien eu les émissions La face cachée de la une (Télé-Québec) et Médias (Radio-Canada) dans les années 2000, mais Dans les médias offre un peu plus de place à la réflexion critique dans un écrin au goût du jour. Reste à voir si les « consommateurs de médias » seront au rendez-vous…