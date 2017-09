Variété de variétés

En cette rentrée d’automne, les chaînes généralistes proposent leur lot d’émissions de variétés, cette grande catégorie fourre-tout qui rime avec divertissement et surtout légèreté… Voici trois propositions « nouvelles » qui ont attiré notre attention.



Variétés « inconscientes »

L’animateur vedette du « vrai réseau » Charles Lafortune s’est adjoint les services de l’hypnotiseur Messmer pour « prendre le contrôle » de quatre personnes du public afin qu’elles se livrent à des « numéros loufoques » sur scène. Ces cobayes sont aidés par l’animateur dans ces épreuves, qui pourraient leur valoir une petite somme d’argent… Reste à voir si cette rare nouveauté de TVA dans la grille automnale trouvera un public fidèle et nombreux, même si elle est programmée à la même heure que District 31…Lâchés lousse, TVA, mardi, 19 h

Vedettes en vedette

Photo: ICI Radio-Canada

La chanteuse et imitatrice franco-ontarienne Veronic DiCaire rentre au « bercail » radio-canadien (elle a animé l’émission musicale Le garage au début des années 2000), après des années sur les scènes américaines et européennes et au petit écran français, pour mener cette nouvelle émission qui semble faite sur mesures pour elle…

Chaque semaine, Mme DiCaire recevra trois vedettes, qui pourront réaliser en sa compagnie leurs « rêves musicaux » à travers des tableaux musicaux créés selon les goûts et les « aspirations artistiques » de ces invités. Les courts extraits que l’on a pu voir laissent deviner que l’on découvrira des talents cachés, autant en chant qu’en imitation, de plusieurs des vedettes invitées.Ici on chante, Radio-Canada, vendredi, 20 h

Retour pas improvisé

Photo: Télé-Québec

Le 375e anniversaire a du bon pour les amateurs d’improvisation, puisque c’est dans ce cadre que l’émission Le National d’impro a pu renaître de ses cendres, plus de 15 ans après la première mouture diffusée sur la même chaîne. Le tournoi, capté lors du dernier festival Juste pour rire et présenté en dix épisodes, oppose huit équipes représentant des régions du Québec. François-Étienne Paré et Christian Vanasse assurent l’animation, tandis que Chantal Lamarre et Claude Laroche officient comme juges. Sortez vos claques ! Le National d’impro 2017, Télé-Québec, mardi, 22 h, rediffusion jeudi, 23 h.