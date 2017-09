100 % canadien. Ou presque…

Dans cette courte série documentaire en quatre parties, on suit l’aventure un peu folle du journaliste et animateur Frédéric Choinière, qui s’est donné comme défi de vivre toute une année uniquement avec des produits et objets faits au Canada. Un défi difficile à relever sans tricher un peu…

Ma vie made in Canada, Unis, 20 h

Sauver (et changer) des vies

Ce documentaire à la facture classique et mené par Bernard Derome nous entraîne dans les couloirs de l’Institut de cardiologie de Montréal, une référence mondiale dans son domaine, et donne la parole à certains patients « connus », fort reconnaissants d’y avoir été sauvés.

Du cœur au ventre, Canal D, 20 h

Archie « moderne »

Cette adaptation télévisuelle contemporaine de l’univers de la bande dessinée Archie lorgne plus du côté du drame et du polar sombre que de la comédie familiale, et ça se prend quand même très bien, malgré son lot de clichés. À classer dans les plaisirs semi-coupables.

Riverdale, Vrak.tv, 20 h