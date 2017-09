Un père, une fille

Cette nouvelle comédie originale raconte la « fausse » vie de famille du vrai humoriste et animateur Maxim Martin et de sa tout aussi vraie fille, Livia. Les intrigues ne réinventent pas la roue de la comédie d’ados, mais l’ensemble tient la route. Charmant, sans plus.

Max et Livia, VRAK. TV, 17 h 30

Montréal vu par

Les grands reportages propose cet assemblage de courts métrages documentaires de jeunes cinéastes qui mettent en lumière des citoyens de différents coins de la ville : le Mile End, Saint-Michel, Hochelaga-Maisonneuve et Centre-Sud.

Regards sur Montréal, RDI, 20 h

Nourritures du futur

Début d’une belle série documentaire dont chacun des épisodes a pour prémisse la disparition éventuelle d’un élément essentiel à l’agriculture d’aujourd’hui pour présenter quelques initiatives d’avenir d’ici et d’ailleurs en matière de production alimentaire.

2050 dans votre assiette, UNIS, 20 h