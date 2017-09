La jeune fille et la maladie

2 septembre 2017

La chaîne Unis propose une première fiction jeunesse originale qui aborde de front une réalité effroyable pour n’importe quel enfant : un diagnostic de cancer et ses conséquences. Jenny se décline en 20 épisodes d’un quart d’heure où l’on suit le parcours d’une jeune fille de 13 ans atteinte d’une leucémie. La série, réalisée par Jean-Sébastien Lord et coscénarisée par ce dernier et Pascale Bilodeau, évite habilement le pathos sans pour autant esquiver les effets dévastateurs d’une telle maladie sur la vie d’une adolescente pleine d’entrain et son entourage. Les compléments vidéo « Kessé ça » disponibles sur le site Web de l’émission (unis.ca/jenny) permettent de démystifier le jargon médical associé à la leucémie.