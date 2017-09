«Du coeur au ventre» : sauver (et changer) des vies

Le Québec compte un chef de file quand il s’agit de dompter les coeurs qui s’emballent ou qui s’enrayent : l’Institut de cardiologie de Montréal. Avec la complicité de Bernard Derome, la réalisatrice-scénariste Marie-Hélène Grenier braque les projecteurs sur ce petit bijou de recherche, de soins et d’innovation dans Du coeur au ventre, un documentaire à la facture éminemment classique.

Souvent admirative, la narration bon enfant de Bernard Derome paraît à l’occasion bien candide, trahissant une grande humilité face à ceux que le journaliste d’expérience appelle les « artistes de la santé ». À quelques exceptions près, cette posture ouvre toutefois à des confidences bien sages, voire formatées, de la part de ces derniers.

Plus intéressantes sont les réflexions des patients qui leur doivent littéralement la vie. Que ce soit celles de l’humoriste et auteur Ghislain Taschereau, de l’ancien défenseur des Canadiens Stéphane Quintal ou du mécène Mel Hoppenheim, toutes ouvrent une porte riche et contrastée sur ce tueur qui a encore raison d’une majorité, où que l’on soit dans le monde.