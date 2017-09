«Max et Livia»- Un père, une fille

La nouvelle fiction de la rentrée de VRAK.tv intéressera probablement plus les adultes en âge d’être parents d’ados que le public cible « classique » de la chaîne jeunesse, et ce, pour une seule et unique raison : elle met en vedette un humoriste de leur génération, connu pour ses blagues en bas de la ceinture, qui joue son propre rôle de père célibataire d’une jeune fille dégourdie. Maxim Martin dans une comédie pour toute la famille ? C’est possible, d’autant plus que c’est lui qui en a eu l’idée… Avec sa vraie grande fille Livia, il forme un duo charmant, sans pour autant proposer une dynamique familiale surprenante. On reste dans le bon vieux cliché « elle essaie de le manipuler et il tente de ne pas tomber dans le panneau ».

L’entourage fictif (la mère et les amies) de l’adolescente offre un contrepoids intéressant à l’entourage « réel » de son père, de ses collègues de travail à la radio et des amis humoristes, du reste pas toujours très convaincants lorsqu’ils jouent leur propre personnage. D’ailleurs, ceux et celles qui ne sont pas tellement au fait de l’actualité de la scène humoristique québécoise risquent de ne pas comprendre toutes les répliques, et parfois même des blagues…

Sinon, les intrigues, résolues en un seul épisode, exploitent bien la complicité et les différends entre les deux membres de la famille Martin, et restent tout de même bien inoffensives. On est donc devant un concept pas tellement révolutionnaire, malgré la prémisse de départ en apparence audacieuse. Ça n’enlève heureusement rien au plaisir de passer une petite demi-heure en compagnie de cette « vraie » famille.