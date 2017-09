Nourritures du futur et du présent

Notre pauvre planète nous donne quotidiennement des signes de fatigue de notre façon de la malmener, au point où plusieurs se demandent comment elle pourra encore nous nourrir dans à peine quelques décennies. La série documentaire québécoise 2050 dans votre assiette propose des solutions novatrices à l’éventualité de la disparition de certains éléments essentiels à l’agriculture telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Chacun des 13 épisodes a pour thème la disparition d’un élément (sans soleil, sans énergie, sans espace, sans abeilles, sans pluie, sans efforts !) et met ainsi en lumière les initiatives et inventions de scientifiques, d’agriculteurs et d’autres travailleurs du secteur de l’alimentation du Canada, des États-Unis et des Pays-Bas qui permettent de nouvelles façons de se nourrir. Le tout est agrémenté de petites vignettes amusantes mettant en scène une famille du futur qui doit adapter son alimentation aux contraintes mises en vedette dans les épisodes. Ces courts segments n’ajoutent absolument rien, con-trairement aux animations toutes simples qui expliquent certains principes et concepts derrière les innovations techniques et technologiques présentées.

Dans le premier épisode où on imagine la disparition totale des terres cultivables, on rencontre un cueilleur d’algues du Saint-Laurent, un cultivateur de pétoncles dans une écloserie à la fine pointe de la technologie et un cultivateur de légumes en aéroponie.

Dans un tout autre registre, le magazine Sel et diesel propose une virée canadienne des camions-restaurants. Chaque épisode propose un portrait de cette industrie dans une ville en particulier, de son dévelop-pement et des saveurs qui y sont mises en vedette. La facture visuelle « branchée » et faussement brouillonne et l’animation un peu bancale de ce magazine culinaire rendent la découverte un peu moins intéressante, mais tout de même assez alléchante…2050 dans votre assiette, UNIS, mardi, 20 h et Sel et diesel, UNIS, mercredi, 19 h 30

Mineurs en prison

Il y aurait environ 70 000 mineurs emprisonnés dans les établissements de détention aux États-Unis. Ce documentaire britannique en deux parties, présenté en rafale, nous fait rencontrer quelques-uns d’entre eux qui sont détenus dans deux prisons qui leur sont destinées en Indiana, un État où des enfants de 10 ans peuvent être jugés par les tribunaux pour adultes pour des crimes très graves. Les jeunes détenus qui témoignent avec beaucoup d’aisance devant la caméra ont été reconnus coupables d’infractions de cet ordre : vol à main armée, meurtre, agression sexuelle… D’ailleurs, une bonne partie du premier épisode est consacrée à un groupe de détenus qui ont commis des crimes sexuels. Leurs propos donnent froid dans le dos… La seconde partie du documentaire se penche sur les solutions avancées pour réduire le nombre de détenus mineurs, mais pas nécessairement pour prévenir les crimes dont ils sont les auteurs…



