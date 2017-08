Les policiers et la santé mentale

Voilà une soirée « thématique » qu’on devine accidentelle… On a d’abord droit à un documentaire de Claire Lamarche sur les défis que posent aux policiers les situations de crises liées aux problèmes de santé mentale, qui sont de plus en plus fréquentes. Suit le dernier chapitre des aventures du plus célèbre inspecteur suédois, qui commence à montrer les premiers signes de la maladie d’Alzheimer…

Voir autrement. Policier ou Psy ?, suivi des Enquêtes de l’inspecteur Wallander : l’homme inquiet, Télé-Québec, dès 20 h

La mort d’une princesse

Il n’y a pas qu’Amélie Poulain qui a été ébranlée par le décès tragique de Diana Spencer : des millions d’admirateurs l’ont longuement pleurée… Si vous en êtes, vous voudrez peut-être jeter un oeil aux émissions programmées, dont ce documentaire-fleuve sur les « théories » sur les circonstances de sa mort surmédiatisée…

Docu D. Princesse Diana : tragédie ou trahison ?, Canal D, dès 20 h