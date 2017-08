L’homme derrière ce monde merveilleux

En rappel, ce passionnant portrait de ce cinéaste d’animation dont l’empire s’est rapidement étendu au-delà des limites du 7e art vaut vraiment le détour. Suite mardi prochain, même heure.

American Experience : Walt Disney, PBS, 20 h

Urgence débordante

Cette nouvelle acquisition doublée de la chaîne Séries + (ne cherchez pas de production originale, il n’y en a pas…), une adaptation fictionnelle d’un documentaire à propos de l’urgence d’hôpital la plus occupée des États-Unis, ne renouvelle pas la série « médicale », mais elle s’avère fort efficace et bien jouée. On peut lui donner une chance…

Code Black (V. F.), Séries +, 21 h

L’esprit des lieux

En rappel, cette série britannique se promène dans le temps pour raconter l’histoire de trois familles qui ont habité la même résidence à des époques différentes, liées par le « fantôme » d’une fillette.

Marchlands (V. F.), Artv, 22 h