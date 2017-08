Notre choix cette fin de semaine

Vues d’ici

Deux films québécois de très bonne tenue profitent de jolies fenêtres de diffusion cette fin de semaine à la télé. Deux films avec une charge politique différente, mais qui méritent le détour chacun à leur façon. On dit « hourra », et surtout « plus souvent, s.v.p. ».

Guibord s’en va-t-en guerre, Radio-Canada, vendredi, 20 h, Corbo, Artv, dimanche, 21 h

Le point de vue des coupables

Début de cette série à la prémisse toute simple : une banale histoire d’adultère et ses conséquences. Elle a l’originalité de nous présenter distinctement le point de vue des deux « fautifs ».

The Affair (V.F.), Canal Vie, samedi, 22 h

La vie est un sport dangereux

Dans ce documentaire fort intéressant, le réalisateur canadien Robert Lang s’intéresse à la notion de risque dans notre quotidien. Il alimente sa réflexion des commentaires de gens qui le côtoient de très près, sur papier ou dans la vraie vie…

Facteurs de risque, Canal D, dimanche, 21 h