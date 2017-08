Des trésors laissés pour morts et quelques défunts retrouvés

Des trésors laissés pour morts



La chaîne Historia n’offre qu’une seule nouveauté originale cet automne, et elle risque de décevoir les amateurs d’histoire avec un grand H, puisque celle-ci est pratiquement absente de Belles ordures. Cette série documentaire suit le quotidien de Michel et Patrice, deux « scrappeurs » des Basses-Laurentides, ces glaneurs modernes qui fouillent soigneusement les poubelles les jours de cueillette pour en prélever les métaux récupérables, mais aussi pour y trouver quelques petits trésors ayant une valeur monétaire ou sentimentale… Nos deux récupérateurs font bien sûr ces incessantes et épuisantes tournées des rues et des sous-sols de gens qui veulent se débarrasser d’encombrants objets contenant des métaux, d’abord pour l’argent, mais aussi un peu pour réaliser quelques projets personnels, de rénovation, de construction, de collection. Outre ces deux personnages alertes, ingénieux et plutôt divertissants, la série suit en parallèle des artistes récupérateurs qui créent à partir d’objets et de meubles abandonnés ou sur le point de l’être. On est donc dans l’histoire du quotidien, heureusement parsemée de quelques capsules qui racontent les origines de certains objets « anciens ». L’ensemble est loin d’être désagréable à regarder, mais encore une fois, on aurait aimé un peu plus de perspective historique…



Belles ordures, Historia, mercredi, 20 h

Rendre hommage, un siècle plus tard

Photo: Historia

Cette acquisition canadienne offre justement une perspective historique « avec un grand H » comme on aimerait en voir un peu plus sur Historia. Ce documentaire en deux parties (suite lundi prochain) relate la quête de l’historien ontarien Norm Christie, un spécialiste des deux conflits mondiaux qui tente de localiser les dépouilles introuvables d’une quarantaine de soldats canadiens qui ont été tués durant la bataille de la crête de Vimy et qu’il croit ensevelis dans une fosse commune devenue un champ de patates, afin de leur offrir une sépulture digne de leur sacrifice. Cette enquête hors du commun, enrichie de témoignages des familles des disparus et de récits de soldats qui ont participé à cette importante bataille, dépasse le simple cadre technique de la quête pour raconter dans le détail ce moment charnière de la participation canadienne à la Première Guerre mondiale.



Vimy : à la recherche des soldats disparus, Historia, lundi, 22 h