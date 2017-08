Loin, vraiment très loin

La mission spatiale Voyager est la plus grande mission du siècle, selon ce documentaire. La récolte scientifique de ces deux sondes jumelles est en effet fabuleuse : elles nous ont permis, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, de voir à quoi ressemblent Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et plusieurs de leurs satellites que nous ne connaissions pas. Ce film donne la parole à ceux et celles qui ont géré cette mission depuis 40 ans.

The Farthest: Voyager in Space PBS, mercredi, 21 h.