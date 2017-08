Notre choix cette fin de semaine

De Montréal à (presque) Québec

Alors que le héros de Michel Rabagliati refait surface dans les rues de la métropole, voilà une occasion de voir (ou revoir) cette très belle adaptation cinématographique de son aventure familiale en banlieue de la capitale.

Paul à Québec, Radio-Canada, vendredi, 20 h

Parle, parle, jase, jase

L’animateur de la « messe » de Télé-Québec en jasera un coup cette fin de semaine dans votre télé. Il reçoit ce soir Louis-Jean Cormier, Michel Tremblay, Eddy King, Marie-Joëlle Parent et Hassoun Camara, puis il sera l’invité de Jean-Philippe Wauthier et Rebecca Makonnen dimanche soir en compagnie de Jean-François Lisée, Karine Vanasse et Boogat

Y’a du monde à la messe, Télé-Québec, vendredi, 21 h et Le beau dimanche, Radio-Canada, 21 h

Quatre pour un

Quatre superhéros qui ont tous eu leur série à eux seuls sur Netflix unissent leurs forces dans ce nouvel effort collectif pour sauver New York. Rien de moins.

Marvel’s the Defenders, Netflix, dès vendredi