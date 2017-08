«En famille»: pari pas très risqué…

Le Canal Vie marque ses 20 ans d’existence en proposant une première série de fiction originale, qui n’a malheureusement pas grand-chose d’original… Cette comédie familiale à sketches, une adaptation très fidèle d’un succès français portant le même titre, n’offre rien de neuf dans ce créneau qui a été très bien exploité à la télévision québécoise.

Les vignettes qui mettent l’accent sur les travers des membres d’une famille élargie pour nous faire rigoler tombent trop souvent dans la caricature et les clichés usés à la corde… Le papi au calme olympien, la mamie soixante-huitarde, la jeune mère névrosée, le gendre qui veut trop, la quarantenaire divorcée et les ados ergoteurs forment un clan un peu « générique » auquel on a bien du mal à s’attacher. Rien à voir avec la bande des Parents, des personnages pétillants aux contours moins prévisibles que l’on a jadis adoptés très rapidement.

On sent que les comédiens (Guy Nadon, Chantal Baril, Marie-Soleil Michon, Mani Soleymanlou, Brigitte Lafleur) tentent d’insuffler un peu d’âme à leurs personnages aux contours tracés au gros feutre, mais les mises en situation et les dialogues, dont on voit venir la conclusion presque tous les coups, minent leurs efforts…

Bref, pour la véritable « originalité », on repassera…