Des résilientes et des «jasantes»

Vous vous souvenez de Diane Grégoire, cette femme portée disparue pendant quatre ans dont on a finalement trouvé les restes et dont le mari a été accusé de son meurtre avant de mettre fin à ses jours avant même son procès ? La journaliste Élizabeth Laplante s’en souvient très bien, puisqu’il s’agit de sa défunte mère… Dans cette série documentaire en dix épisodes, elle adopte un ton plus personnel que celui qu’on lui connaît sur les ondes de TVA pour partager son expérience de « survivante » d’un tel drame familial, et surtout pour donner la parole à des hommes et des femmes dans une situation semblable. La façon dont ils et elles arrivent à raconter ces tragédies et les moyens qu’ils ont mis en oeuvre pour en « guérir » donnent une tout autre dimension à ces « faits divers » sanglants dont on aura peut-être pris connaissance rapidement, sur le coin d’une table.



Trois femmes et une guerre

Ceux et celles qui ont beaucoup aimé la série Outlander – Le chardon et le tartan trouveront sans doute leur bonheur dans cette adaptation de trois romans historiques de la Britannique Philippa Gregory qui raconte le destin de trois femmes près du pouvoir pendant la guerre des Deux-Roses en Angleterre au XVIe siècle. Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort et Anne Neville font ce qu’elles peuvent pour survivre et assurer l’avenir des leurs à travers les manigances et trahisons qui marquent ce conflit interminable qui opposera la maison d’York et celle de Lancastre. Ce drame historique, essaimé de quelques anachronismes et de raccourcis narratifs qui trahissent un peu la véritable histoire, emprunte parfois un peu trop des pentes savonneuses aux accents fantastiques pour qu’on le prenne totalement au sérieux… Malgré ces défauts, The White Queen est tout de même fort divertissant et donne envie de s’intéresser de plus près à cette période trouble de l’histoire britannique.



Au quotidien

Près de quinze ans après la fin des Copines d’abord, le Canal Vie renoue avec la quotidienne en proposant ce nouveau magazine animé par Kim Rusk, Isabelle Racicot et Patrick Langlois. En compagnie de vedettes invitées et d’une vingtaine de collaborateurs, ils aborderont des « enjeux de société et sur des sujets touchant le quotidien des téléspectateurs » et vont des questions juridiques à la croissance personnelle, de la cuisine à la rénovation. Gageons que cette émission suscitera moins de réactions que sa lointaine prédecesseure…



