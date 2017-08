Enquête sur Bannon

On entend beaucoup parler de Steve Bannon, le conseiller principal de Donald Trump, depuis l’élection de ce dernier, et encore plus depuis les événements de Charlottesville. Ce reportage de l’émission Frontline dresse le portrait de cet homme controversé.

L’homme qui murmure à l’oreille de Trump, RDI, 20 h

La mort qui fouette la vie

Dans ce documentaire consacré à notre rapport à la mort, la journaliste et animatrice Claire Lamarche recueille les confidences de trois personnes qui l’ont vue de très près : DJ Champion, Marie Laberge et l’infirmière Anne-Marie Séguin, aujourd’hui décédée. Un éclairage lumineux sur la Grande Faucheuse.

Voir autrement. Mourir, c’est la vie, Télé-Québec, 20 h

Thriller familial

En rappel, cette série fort réussie signée par Michelle Allen (Pour Sarah) se déploie telle une enquête dans une famille plombée par de lourds secrets.

Vertige, UNIS, 21 h