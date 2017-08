Shonda Rhimes passe chez Netflix

Photo: Richard Shotwell / Invision / Associated Press

Une des plus importantes scénaristes et productrices américaines de séries télévisées, Shonda Rhimes, quitte ABC pour se joindre à Neflix. La nouvelle a fait sensation lundi dans l’industrie télévisuelle américaine. Shonda Rhimes avait créé Grey’s Anatomy, Scandal et How to Get Away with Murder ? Après 15 ans au réseau ABC, propriété de Disney, son contrat chez Netflix lui rapporterait dix millions de dollars par an pendant quatre ans, selon le Wall Street Journal. Netflix soutient que Shonda Rhimes aura toute liberté pour développer de nouvelles séries. Les émissions qu’elle a créées pour ABC continueront d’être diffusées sur ce réseau traditionnel.