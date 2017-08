Le futur, 30 ans plus tard

Ce film de Paul Verhoeven qui imaginait il y a 30 ans une ville de Detroit du XXIe siècle en décrépitude et rongée par le crime et la violence n’était pas tellement loin de la réalité… Par contre, les policiers ne sont pas encore des robots. Mais pour combien de temps?

Robocop, Télé-Québec, 21 h

Dignité

Ce premier film de fiction de Jean-Claude Labrecque fait écho aux bien réelles fermetures de villages en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent imposées par les autorités gouvernementales survenues deux ans plus tôt. On y suit le destin mouvementé de deux frères rebelles (interprétés par les Pilon) qui refusent de quitter leur village condamné.

Les smattes, TFO, 21 h

Mythe tenace expliqué

On l’utilise à toutes les sauces, le fameux cheval de bois qu’aurait imaginé Ulysse. Ce documentaire s’emploie à le démystifier.

L’histoire du cheval de Troie, TV5, 22 h