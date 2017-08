Cette mort qui fouette la vie

Ils sont trois à avoir envisagé la mort dans les yeux dans ce nouveau chapitre de la série Voir autrement pilotée par Claire Lamarche. Un drôle de trio formé du multi-instrumentiste DJ Champion, de l’écrivaine Marie Laberge et de l’ex-infirmière Anne-Marie Séguin, aujourd’hui décédée, et connue des Québécois pour son attitude curieuse et sereine face à la Grande Faucheuse qui s’est invitée chez elle sous la forme d’un cancer incurable.

Rien de forcé dans ce nouveau volet titré simplement Mourir c’est la vie, qui prend le temps d’écouter les confidences des uns, de peser les silences des autres et d’accueillir les doutes de chacun. La journaliste et animatrice d’expérience éclaire leurs témoignages des réflexions de divers spécialistes, qui ajoutent une couche supplémentaire de sens aux précieuses confidences.

Ode à l’humilité de la vie, ce documentaire pèche par excès d’élévation en refusant net la noirceur, la douleur ou la peur. Ce n’est pas une raison pour refuser la lumière et l’espoir qui s’en dégagent à profusion. Pudique mais jamais pudibond, Mourir c’est la vie se révèle en effet particulièrement apaisant, sans pour autant être lénifiant.