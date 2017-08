Une série des frères Coen sur Netflix

Netflix présentera en 2018 une minisérie exclusive des célèbres cinéastes Joel et Ethan Coen, The Ballad of Buster Scruggs. Écrite et réalisée par les frères Coen, la série se veut une « anthologie western » en six fables. Chaque épisode proposera une aventure se situant à l’époque de la conquête de l’Ouest. Le seul comédien confirmé pour le moment est Tim Blake Nelson dans le rôle-titre de Buster. L’annonce survient au lendemain d’un coup dur pour Netflix, alors que le groupe Disney annonçait qu’il met fin en 2019 à son entente avec lui afin de lancer sa propre plateforme de diffusion en continu.