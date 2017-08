David Letterman de retour à l’écran… de Netflix

Un peu plus de deux ans après le départ de David Letterman du Late Show de CBS, le vétéran du petit écran a annoncé son retour au boulot. Mais, signe des temps, c’est cette fois sur la plateforme de Netflix que le vétéran reprendra du service.

Letterman, âgé de 70 ans, sera à la barre d’un talk-show en six épisodes, qui dureront une heure. Chaque émission se fera avec un seul invité, et permettra « des conversations en profondeur avec des personnes extraordinaires, et des segments sur le terrain » qui permettront à Letterman d’exprimer « sa curiosité et son humour ».

Le désormais barbu animateur sera au poste au cours de l’année 2018. L’émission ne porte pas encore de nom.

Letterman, qui a passé 33 ans à animer des émissions de fin de soirée, s’est dit excité et s’estime chanceux de pouvoir mener ce projet avec Netflix.

À propos de sa retraite, l’animateur a dit par voie de communiqué : « Voici ce que j’ai appris : si tu prends ta retraite pour passer plus de temps avec ta famille, vérifie d’abord avec elle. Merci de regarder, conduisez prudemment. »

Voilà une belle prise pour le service de diffusion en ligne Netflix, qui multiplie les productions maison depuis plusieurs mois.

« David Letterman est une véritable icône de la télévision, et je suis impatient de le voir dans l’action, loin de son bureau, à interviewer les gens qu’il trouve intéressants, a déclaré Ted Sarandos, chef de contenu chez Netflix. On va voir s’il va garder sa barbe. »