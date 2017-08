L’amour à 20 ans

Afin de découvrir comment les jeunes d’aujourd’hui trouvent l’âme soeur, et permettre à leurs parents de mieux les comprendre, Sophie Lambert s’est entretenue pendant huit mois avec six jeunes dans la vingtaine. Leur franchise risque d’en surprendre plus d’un.

L’amour au temps du numérique – 1re partie, Télé-Québec, 20h

Je reviens chez nous

En 2012, après avoir mené une belle carrière en France, l’humoriste Anthony Kavanagh est revenu au Québec afin d’y lancer un nouveau one-man-show où il reconnectait fièrement avec ses racines.

Anthony Kavanagh joue à domicile, TVA, 20h

Sainte femme

Réalisé par Armand Isnard, ce documentaire retrace le destin hors du commun d’Hildegarde de Bingen (1098-1179), religieuse bénédictine mystique qui exerça plusieurs fonctions : compositrice, femme de lettres, philosophe, poète, guérisseuse, botaniste, abbesse et plus encore.

Hildegarde de Bingen – Lumière de Dieu, Planète+, 21h