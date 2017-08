Une île, une ville

Et si Montréal était… Oslo ? Rotterdam ? Singapour ? Manchester ? Ou Chicago ? Sans doute qu’il y ferait encore meilleur vivre ! De fait, on a beau dire qu’il est agréable de vivre dans la métropole, force est d’admettre qu’elle aurait grandement à apprendre d’autres grandes villes à travers le monde. C’est sans doute dans ce but qu’Yves Bernard est allé à la rencontre de cinq Québécois établis depuis quelques années dans les villes précédemment mentionnées. Avec ses images qui donnent envie de voyager ou de s’exiler, le documentaire Et si Montréal était… en vient à la conclusion que Montréal devrait s’inspirer des propos que les cinq exilés tiennent sur leur ville d’adoption, c’est-à-dire revoir impérativement l’urbanisme, repenser la notion de ville verte et miser sur cette richesse incomparable qu’est le fleuve Saint-Laurent. On peut toujours rêver, non ?



Et si Montréal était… ICI RDI, mardi, 20 h

Le clown aux yeux tristes

Photo: Télé-Québec

Après avoir vu La société des poètes disparus de Peter Weir (1989), l’actrice Pam Dawber, sa partenaire dans la série Mork & Mindy (1978-1982), a écrit à Robin Williams pour lui dire à quel point elle avait été impressionnée par son interprétation de ce professeur d’anglais dont la personnalité était si semblable à la sienne. Redoutable humoriste doué pour l’improvisation doublé d’un acteur dramatique de haut niveau, Robin Williams a connu une carrière florissante, à l’exception de quelques échecs, tant à la télé, à la scène qu’au cinéma. Adulé par le public, respecté par ses pairs, l’artiste à l’imagination délirante taisait en lui de grandes souffrances. À la grande surprise de tous, Robin Williams s’est enlevé la vie le 11 août 2014. Il avait 63 ans.



Robin Williams : la dernière entrevue, Télé-Québec, mercredi, 20 h

Une humoriste qui n'a pas froid aux yeux

Photo: Bell Media

Il y a deux ans, l’humoriste new-yorkaise Amy Schumer foulait avec fierté les planches du mythique théâtre Apollo dans une mise en scène de Chris Rock. Assumant ses rondeurs et son image de fille d’à côté, Schumer se moque d’elle-même, de ses échecs amoureux et de son célibat, tout en y allant de considérations corrosives sur les belles filles et ces hommes qui n’aiment qu’elles, de même que sur la dictature de la beauté et de la maigreur. Autre sujet de prédilection : le sexe ! Et dès qu’elle en parle, ce n’est pas pour vanter ses prouesses au lit, mais bien pour dénoncer sans détour le sexisme et le double standard entre les hommes et les femmes. Oreilles chastes, s’abstenir !



Amy Schumer Live at the Apollo, HBO, samedi, 21 h