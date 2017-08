Ma vie en quelques croquis

L’idée de Loïc Prigent, journaliste et documentariste spécialisé dans la mode, était plutôt intéressante et originale : demander au grand couturier Karl Lagerfeld de raconter sa vie en quelques croquis. Bien installé à son bureau, le regard caché derrière ses larges lunettes noires, les mains gantées de cuir, l’excentrique artiste s’exécute d’assez bonne grâce entre deux gorgées de coca. Armé d’un feutre et de quelques fards à paupières — si, si, il dessine parfois avec du maquillage ! —, le Kaiser de la mode griffonne gracieusement la maison de son enfance, ses parents, les looks déjà recherchés qu’il arborait gamin. Sans la moindre trace de nostalgie, il fait revivre ses débuts chez Balmain, son arrivée chez Patou, puis chez Fendi et enfin chez Chanel, l’une des plus prestigieuses maisons qu’il sauve d’une mort annoncée. À coups de jolis traits de crayon, il redessine des morceaux phares de ses plus belles et plus au- dacieuses collections, de même qu’il revisite ses mannequins fétiches, dont Inès de la Fressange et Claudia Schiffer. Plutôt lapidaire dans ses propos, Lagerfeld raconte de façon anecdotique et avec quelques traits d’humour caustique un grand pan de l’histoire de la mode. Plus l’entrevue avance, plus on sent la lassitude gagner Karl Lagerfeld, et plus ses esquisses finissent par se ressembler. Lorsque Loïc Prigent le remercie, le couturier au caractère bien trempé ne se fait pas prier longtemps pour ranger ses crayons. On pourrait même croire qu’il a dû expédier le tout à la corbeille sitôt la caméra éteinte. En résulte un exercice de style fascinant, mais plutôt superficiel pour fashionistas.

