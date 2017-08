Chronique d’un suicide annoncé

Le 25 novembre 1945, sept mois après le suicide d’Adolf Hitler et de sa compagne Eva Braun, un officier français trouve des documents dans le bunker de la chancellerie du Reich, lesquels dévoilent des détails sur les dernières heures du Führer.

Les derniers secrets d’Hitler, ICI RDI, 20 h

Une autre chambre d’hôtel

Dans cette série d’anthologie des frères Jay et Mark Duplass (Cyrus, Togetherness), qui jonglent avec le drame, l’horreur, la comédie, le fantastique et plus encore, différents clients d’une chambre d’hôtel vivent diverses aventures.

Room 104, HBO, 20 h 30

Chasse à l’homme

Brigadier-chef des policiers en civil du Groupe de voie publique à Clermont-Ferrand, Stéphane Morterolle se lance dans une chasse à l’homme de huit jours après qu’une étudiante a porté plainte contre un homme armé l’ayant agressée au pied de son immeuble.

Dans les coulisses de l’enquête, Planète +, 21 h