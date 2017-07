19-2 dans la langue de Cohen

Lauréate de cinq Écrans canadiens, la version anglophone de 19-2, série originale créée par Réal Bossé et Claude Legault et réalisée par Podz, revient pour une quatrième et dernière saison de huit épisodes. Nick (Adrian Holmes) et Ben (Jared Keeso) auront pour nouvelles partenaires la policière Roxanne (Aiza Ntibarikure) et la travailleuse sociale Farah (Sagine Semajuste). Plusieurs acteurs québécois seront aussi de la partie, dont Laurence Leboeuf, Juliette Gosselin et Benz Antoine. 19-2, CTV, lundi, 22 h