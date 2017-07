Le contenu numérique à l'honneur

Les grandes retrouvailles

Créée par Michael Showalter et David Wain, la série loufoque Wet Hot American Summer a d’abord vu le jour sous la forme d’un long métrage en 2001. On y suivait les péripéties amoureuses d’une bande de moniteurs dans une colonie de vacances. Ce qui faisait l’originalité de la série, c’est que les acteurs étaient plus âgés que les personnages qu’ils incarnaient. En 2015, ce décalage s’était amplifié alors que l’on retrouvait ces mêmes acteurs dans le prequel Wet Hot American Summer : First Day of Camp. Cette fois, le temps de huit épisodes, on retrouve la petite bande, qui s’était promis de se retrouver au camp Firewood, le temps d’un week-end, en 1991. Si Bradley Cooper n’est plus de la partie en raison d’un conflit d’horraire, Amy Poehler, Paul Rudd, Elisabeth Banks, Kristen Wiig, Chris Pine et plusieurs autres sont au rendez-vous.



Wet Hot American Summer : Ten Years Later, Netflix, dès vendredi

Des tricheurs de haut niveau

« Étiez-vous le grand maître d’oeuvre du système de dopage en Russie ? » demande le documentariste Bryan Fogel à Gregory Rochdenkov, ancien patron du laboratoire de Sotchi. « Oui », répond le scientifique russe sans émotion. « Poutine était-il au courant de ce qui se passait ? » demande-t-il encore. « Oui », répond l’homme sur le même ton. Lauréat du Prix spécial du jury à Sundance, le documentaire Icarus dévoile les mécanismes de l’un des plus grands scandales de dopage aux Jeux olympiques. Ce faisant, le film de Bryan Fogel prend très tôt l’allure d’un thriller géopolitique où la vie des participants et des collaborateurs est menacée. « Faites attention à ce que vous enregistrez », l’avertit d’ailleurs Rochdenkov, qui lui demandera également de le protéger.



Icarus, Netflix, dès vendredi

Au coeur de la guerre froide

La nouvelle comédie américaine que propose Amazon s’annonce plutôt décalée. Empruntant la facture d’une série de propagande communiste roumaine des années 1980, Comrade Detective met en vedette les acteurs roumains Florin Galan et Corneliu Ulici dans les rôles de détectives enquêtant sur la mort de leur confrère Nikita Ionesco. Pour agrémenter le tout, Joseph Gordon-Levitt et Channing Tatum prêtent leur voix aux deux vedettes. Plusieurs autres acteurs américains leur prêtent main-forte au doublage, parmi lesquels Kim Basinger, Bobby Cannavale, Debra Winger. Une curiosité signée des créateurs d’Animal Practice, Brian Gatewood et Alessandro Tanaka.



Comrade Detective, Amazon, dès vendredi