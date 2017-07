Heath Ledger, la fureur de vivre

Heath Ledger n’avait que 28 ans lorsqu’il est décédé d’une surdose accidentelle de médicaments. À l’instar de James Dean, fauché dans un accident de voiture à 24 ans en 1955, et de River Phoenix, mort d’un arrêt cardiaque à la suite d’une surdose de drogue à 23 ans en 1993, le prodigieux acteur australien a connu une carrière fulgurante lui ayant permis d’entrer dans la légende.

Lancé en avril 2017 aux États-Unis, I Am Heath Ledger, long métrage documentaire que lui consacrent Derik Murray et Adrian Buitenhuis, prend la forme d’une suite d’autoportraits de l’acteur ponctuée de témoignages sentis de ses parents, de ses soeurs, de ses amis d’enfance et de ses pairs. Non seulement la caméra aimait-elle Heath Ledger, mais ce dernier en raffolait, affectionnant particulièrement les vieilles caméras.

Dans ma caméra

Aux dires de son ex-petite amie, la mannequin Christina Cauchi, Heath Ledger ne se déplaçait jamais sans une caméra. Mieux encore, chaque fois qu’il photographiait l’un de ses proches, il parvenait à capter l’essence même de cette personne comme nul autre photographe. Ledger avait même du talent pour la mise en scène comme le rappellent ses amis musiciens, Ben Harper et N’fa Forster Jones, pour qui il a réalisé des vidéoclips.

S’il s’exprimait aussi habilement par le dessin que par la photographie, Ledger trouvait dans ses autoportraits filmés la meilleure manière de peaufiner ses rôles, de parfaire son métier d’acteur, qu’il aimait passionnément. Tenant la caméra à bout de bras, l’acteur étudiait ses angles, ses expressions faciales, répétait ses textes, apprenait à gommer son accent, à moduler sa voix. Bref, il avait une méthode bien à lui qui l’a certes bien servi.

Entourage

S’il avait la réputation d’être un ermite, un bourreau de travail, de mal gérer la célébrité, Heath Ledger est demeuré tout au long de sa courte mais remarquable carrière un homme simple pour qui l’amitié — et par la suite la paternité — passait avant tout. Ainsi, même en son absence, sa résidence était le point de rencontre de ses nombreux amis, la terre d’accueil de ses compatriotes, comme le rappelle l’actrice australienne Naomi Watts. Selon la légende, Adrian Grenier y serait allé à quelques reprises et s’en serait même inspiré pour nourrir son personnage dans la série Entourage.

Mosaïque

Bien qu’on y découvre des facettes méconnues du jeune artiste décédé prématurément, I Am Heath Ledger déçoit dans son ensemble. Sans réelle structure narrative ni progression dramatique, le tout se résume en un collage arbitraire de films d’archives glanés à gauche et à droite, une hagiographie tissée de réflexions sommaires sur le métier d’acteur et sur la rançon de la gloire. Par ailleurs, au fil des témoignages émouvants de ses proches, on ressent la désagréable impression d’être le spectateur voyeur d’une cérémonie funèbre intimiste.

Heath Ledger en cinq rôles Patrick Verona dans 10 choses que je déteste de toi de Gil Junger (1999). C’est dans cette adaptation pour ados de La mégère apprivoisée de Shakespeare que l’acteur australien fait son entrée sur le marché américain. Afin de se préparer pour le rôle, il s’inspire de Richard Burton, qui interpréta Petruchio aux côtés d’Elizabeth Taylor dans l’adaptation de Franco Zeffirelli en 1967, et du sourire de Jack Nicholson. Avec son accent australien, qui le rend à la fois dangereux et séduisant, ce qui inquiétait le réalisateur, Heath Ledger remporte la mise lorsqu’il chante à Julia Stiles Can’t Take My Eyes Off You avec aplomb.



William Thatcher dans Chevalier de Brian Helgeland (2001). Peu après avoir interprété le fils de son compatriote Mel Gibson dans Le patriote de Roland Emmerich, Heath Ledger devient une figure incontournable du cinéma américain. Misant sur sa jolie gueule et sa chevelure blonde, les producteurs de cette mouture pour ados et volontairement anachronique des Contes de Canterbury de Chaucer n’hésitent pas à utiliser un gros plan de l’acteur pour l’affiche. Dans la mémorable scène du banquet, Ledger épate la galerie alors qu’il exécute un pas de deux avec Shannyn Sossamon sur Golden Years de David Bowie, sous le regard jaloux de Rufus Sewell.



Sonny Grotowski dans Le bal du monstre de Mark Foster (2001). Wes Bentley (Beauté américaine) devait interpréter le fils de Billy Bob Thornton dans ce drame déchirant où un ex-bourreau vit une intense liaison avec la femme (Halle Berry) d’un homme qu’il a exécuté. Or, à la dernière minute, l’acteur s’est désisté. L’équipe du film n’a eu que deux jours pour trouver un remplaçant. Bien qu’il disparaisse assez tôt dans le récit, de manière percutante, Heath Ledger livre une performance si touchante que sa présence hante le film jusqu’à la fin.



Ennis Del Mar dans Souvenirs de Brokeback Mountain d’Ang Lee (2005). C’est sur le plateau de cette bouleversante adaptation de la nouvelle d’Annie Proulx que Heath Ledger rencontre celle qui deviendra la mère de leur fille Matilda, l’actrice Michelle Williams (Manchester by the Sea). Gagnant de trois Oscar, dont celui de la meilleure réalisation pour Ang Lee, ce puissant drame sentimental vaut à l’acteur sa première nomination aux Oscar pour son rôle de cow-boy peu loquace aux côtés de Jake Gyllenhaal.



Le Joker dans Le chevalier noir de Christopher Nolan (2008). Afin de se démarquer de Jack Nicholson, le Joker dans le Batman de Tim Burton, Heath Ledger s’est retiré pendant six semaines dans une chambre d’hôtel pour préparer et créer le supervilain le plus terrifiant du cinéma. Ledger, insomniaque chronique, succombe à un cocktail de médicaments peu de temps après le tournage, le 22 janvier 2008. Sa famille dément rapidement les rumeurs voulant qu’il ait été dépressif. L’année suivante, l’acteur remporte l’Oscar du meilleur acteur de soutien à titre posthume.