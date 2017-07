«L’avenir appartient aux courageux»

Cultivée et aventureuse, Christa McAuliffe incarnait une certaine idée de l’Amérique des années 1980. Choisie parmi 10 690 appelés pour devenir la première citoyenne passagère de l’espace, cette enseignante a donné son visage à un drame qui a choqué l’Amérique. Pas étonnant que ce soit à travers elle que National Geographic revisite cette tragédie dans Le drame Challenger.

Aligné sur le coeur et non sur la science, ce documentaire prolixe en émotions, mais chiche en faits, table sur des images d’archives riches. Mises bout à bout, on mesure mieux à quel point cette mission avait fait l’objet d’une mise en scène nourrie. Jusqu’aux écoles qui avaient sauté tête première dans cette leçon en direct depuis l’espace.

Nombre d’écoliers se souviennent encore de leur stupéfaction, ce 28 janvier 1986, alors que le symbole national se consumait sous leurs yeux à la télé. Le soir même, Ronald Reagan repoussait son discours de l’Union pour saluer le courage des sept « pionniers » : « L’avenir n’appartient pas aux lâches, il appartient aux courageux. » L’histoire avait fait un bond, avait-il expliqué. Elle pouvait maintenant « continuer d’avancer ».