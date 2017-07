Doisneau éternel

C’est un portrait, mais surtout une lettre d’amour d’une petite-fille à l’égard de son grand-père photographe. Et comme celui-ci se nomme Robert Doisneau, on peut comprendre sa dévotion, même si on eût souhaité quelques égratignures à ce tableau idyllique.

Les 450 000 documents d’archives du photographe n’ont pas fini d’être explorés, et la production abondante de celui qui fut toute sa vie son propre patron (sauf aux usines Renault dans les années 1930, comme photographe officiel) forme l’armature de ce survol chronologique, de son enfance triste à Gentilly dans les années 1910 à sa renommée tardive avant sa mort, le 1er avril 1994. Entre les deux, on nous offre une suite infinie de pérégrinations dans la Ville lumière, ses proches et ses lointaines banlieues, ces lieux typiques comme sortis d’une chanson de Prévert et de Kosma, mais aussi ces cités nouvelles, qu’il a captées en couleurs, lui l’abonné au noir et blanc.

La cinéaste Clémentine Deroudille donne à voir ses incursions en Sibérie ou aux États-Unis (son escapade californienne explose de couleurs et de charme), ainsi que ses commandes pour de grands magazines, portraits de mannequins et de vedettes.

Au milieu de ces images éblouissantes, les membres de la bande à Doisneau (le scénariste Jean-Claude Carrière, l’écrivain Daniel Pennac, l’actrice Sabine Azéma, etc.) témoignent de la simplicité de l’homme, lui qui préférait porter secours à un accidenté plutôt que d’immortaliser son drame.