Beau temps pour les reprises!

Mes années polyester

À l’époque où le monde était gouverné par le sexisme, le racisme et l’homophobie — trois fléaux qui subsistent encore à notre époque —, un nouveau genre musical allait enflammer les boîtes de nuit de New York : le disco. Dans ce documentaire « mixé » par Jamie Kastner, lancé au Festival de Toronto en 2012, Gloria Gaynor (I Will Survive), Martha Wash de Two Tons O’ Fun (It’s Raining Men), Robert Kool Bell de Kool and the Gang (Ladies’ Night), les membres de Village People (Macho Man), des DJ, des producteurs et bien d’autres se remémorent cette époque où l’on dansait comme si sa vie en dépendait et où l’on se roulait dans la poudre jusqu’au bout de la nuit. Malgré une lente agonie à la fin des années 1970, le disco aura survécu notamment grâce à la fierté gaie. Comme le disent ses plus ardents défenseurs : le disco ne mourra jamais ! Fortement documenté, le réalisateur propose une approche politique de ce phénomène qui remontrait aux clubs de swing juifs de Berlin que détestaient tant les nazis.



La révolution disco, dimanche, Canal D, 20 h

Rejouer sa vie

Photo: Séries +

Vous êtes toujours hanté par la finale énigmatique à la Inception de Plan B ? Des détails vous ont échappé ? Vous ne faites pas partie du demi-million de spectateurs qui ont suivi au printemps dernier avec assiduité les six épisodes de cette série de Jean-François Asselin (Mémorable moi), écrite avec Jacques Drolet sur une idée de Marc-André Carignan ? Voici donc votre chance d’y (re)trouver Louis Morissette, qui, afin de reconquérir l’amour de sa vie (Magalie Lépine-Blondeau), fait appel à une mystérieuse société qui lui permet de changer son destin en remontant le temps. L’homme apprendra bientôt qu’on ne réécrit pas si facilement l’histoire et que cela peut entraîner des conséquences irrémédiables.



Plan B, Séries+, jeudi, 19 h

Prête à tout

Photo: Séries +

Il n’y a pas que Louis Morissette qui a dû expliquer la finale de Plan B. De fait, en plus d’avoir à répondre aux nombreux détracteurs de Sur-Vie, écrite par Martin D’Anjou et réalisée par Yves-Christian Fournier (Tout est parfait), la productrice Fabienne Larouche a dû donner des explications quant aux motivations de l’actrice Frédérique Boileau (Mariloup Wolfe). Rappelons qu’ayant raté sa chance de percer à Hollywood, elle avait été contrainte de participer à une émission de téléréalité pour relancer sa carrière et sauver le couple qu’elle formait avec le producteur Maxime Richer (Sébastien Huberdeau), qui la trompait goulument avec l’assistante réalisatrice Véronique Dufaux (Monia Chokri), sous le regard amusé du cruel producteur Charles Grisé (Luc Picard). Devons-nous rappeler que Pamela Anderson y jouait (le mot est fort) l’animatrice de ladite émission de téléréalité ?



Sur-Vie, Séries+, vendredi, 20 h