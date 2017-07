Sur les traces de Bigfoot

Point doc présente ce documentaire de Christophe Kilian où l’on suit plusieurs équipes de scientifiques qui parcourent le monde à la recherche du mythique monstre humanoïde.

Yéti, y es-tu ?, Télé-Québec, 20 h

Cure de jeunesse

En 2008, trente ans après la création du spectacle de danse Kontakthof de Pina Bausch, Jo Ann Endicott et Bénédicte Billiet ont dirigé quarante-six adolescents le reprenant sous le regard de la grande chorégraphe et danseuse disparue en 2009, dix jours après la version définitive de ce documentaire.

Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch, TFO, 21 h

Toujours vivants

Jimmy Fallon reçoit Harry Styles, en vedette dans le très attendu Dunkerque de Chris Nolan, l’actrice Jenny Slate (Détestable moi 3) et le vénérable groupe rock The Who.

The Tonight Show, NBC, 23 h 35