Des virilités, des vedettes et un anniversaire

Des virilités « modernes »

Bien que très différentes, autant dans la forme que dans les propos, deux émissions diffusées cette semaine s’intéressent à des symboles de virilité « actuels » et s’avèrent fort intéressantes, chacune à leur façon… La première est un documentaire tiré d’une série qui se penche sur quelques « nouveaux symboles de la société actuelle », tout consacré cette fois à la barbe, ou plutôt au retour de la barbe. Cet amusant essai sociopolitique sur l’importance de la pilosité faciale en ce début de XXIe siècle passe avec aisance et un soupçon d’humour décalé entre des motivations socialistes de monsieur Gillette à l’ambiguïté politique des barbes de musulmans. Toujours frais, même sans lotion après-rasage… La seconde est une série documentaire qui suit une équipe d’élite de tir au poignet de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Destroyer Arm Wrestling. Il faut être fait fort pour supporter la trame sonore omniprésente de guitares tonitruantes et la narration au ton digne d’une publicité de pick-up. Une fois qu’on a passé outre à cet habillage un peu trop voyant, la série documentaire de Nicolas Houde-Sauvé s’avère un très beau portrait d’hommes simples et touchants dont les motivations dépassent largement la volonté de montrer leurs gros bras. Un peu de sobriété dans le traitement aurait sans doute beaucoup mieux servi ce sujet original.

Photo: TVA

Topoï : la barbe, Planète +, dimanche, 19 h 30 et Bras de fer, Z, mercredi, 21 h

Célébrer les préférés

La haute saison télévisuelle est bel et bien finie ; le temps est venu pour le public d’élire ses favoris à travers ce populaire gala, dont les lauréats sont souvent assez prévisibles… On note tout de même quelques « petits nouveaux » parmi les nommés « habituels », dont les deux vedettes de la première saison de District 31, Magalie Lépine-Blondeau et Vincent-Guillaume Otis. Guy Jodoin assure à nouveau l’animation.

Gala Artis, TVA, dimanche, 20 h

Le vrai anniversaire

On fait grand cas du 375e anniversaire de Montréal dans bien des productions télévisées, mais pas tellement le jour même de l’anniversaire de fondation de la ville, le 17 mai. Outre une émission spéciale de 24/60, on note un documentaire d’Annabel Loyola (voir le texte sur Le dernier souffle), tout consacré à la cofondatrice de la ville, l’unique Jeanne Mance. La fête sera donc ailleurs qu’au petit écran…

24/60, édition spéciale 375e anniversaire de Montréal, RDI, mercredi, 19 h et La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, Canal Savoir, mercredi, 18 h et 21 h