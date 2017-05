«House of Cards» à Télé-Québec

Photo: Netflix

La très courue série House of Cards, originalement diffusée sur la plateforme en ligne Netflix, sera diffusée dès 2018 sur les ondes de Télé-Québec. La télévision publique a obtenu les droits exclusifs au Canada français des cinq saisons de ce drame politique où brillent le congressiste Frank Underwood (Kevin Spacey) et sa femme Claire (Robin Wright). La série sera présentée en traduction française, et non québécoise. Les épisodes de la cinquième saison de House of Cards seront par ailleurs présentés sur Netflix dès le 30 mai.