Eaux secrètes

Comme son titre l’indique, cette courte série lève le voile sur ces petits cours d’eau méconnus de la planète qui ont un réel impact dans leur monde. Premier arrêt en Floride, où on compte des milliers de lacs et rivières et un millier de sources qui créent des paysages aquatiques surprenants.

Dans le secret des sources, TV5, 19 h

Eaux menaçantes

En rappel et sous réserve d’une annulation en cas d’émission spéciale sur les inondations actuelles au Québec, ce diptyque documentaire (suite demain) explique pourquoi les risques d’inondation à plusieurs endroits sur la planète sont beaucoup plus élevés qu’avant.

Inondations, menace planétaire, RDI, 20 h

Montagne en ville

Il ne sera pas question d’eau dans cet épisode de cette série sur l’histoire de Montréal (seulement la semaine prochaine !), mais plutôt de son mont Royal et de ses marchés publics.

MTL, Télé-Québec, 20 h