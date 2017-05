Les héritiers du 4e pouvoir (prise 2)

On vous avait suggéré jeudi dernier ce documentaire canadien, à propos de la relève journalistique « critique » américaine. Sa diffusion a été reportée à ce soir.

Tous les gouvernements mentent, RDI, 20 h

La famille à tout prix

Ce documentaire québécois suit la course de fond (et à obstacles) que quelques couples infertiles entreprennent pour fonder une famille en faisant appel aux services (désormais non remboursés) de procréation assistée. Émouvant et éclairant.

Nous, un sur six, TV5, 21 h

Agence fictive, clients réels

Si vous ne l’avez pas encore vue, voici une occasion de rattraper cette jouissive série française qui suit les aléas d’une agence d’artistes dont les clients « réels » jouent leur propre rôle. La deuxième saison, actuellement diffusée en France, ne devrait pas tarder…

Appelez mon agent, Artv, 22 h