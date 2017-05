En attendant la suite…

À quelques jours de la sortie du second volet d’un des films les plus lucratifs du cinéma québécois, voilà une occasion de voir les premières aventures périlleuses et comiques de deux policiers des deux solitudes. C’est pétaradant et prévisible, mais sympathique et efficace dans son genre.

Bon cop, bad cop, Radio-Canada, vendredi, 20 h

Le nouvel « homme nouveau »

Début d’une courte série documentaire sur les dernières innovations technologiques qui pourraient rendre l’humain plus solide, plus efficace, plus « connecté » et en voie de devenir éternel. Fascinant, comme dirait un certain animateur, mais franchement effrayant à plusieurs égards…

Humains 3.0, Planète +, dimanche, 20 h 30

Ode à la résistance

Portrait d’un quartier multiculturel de Montréal en voie de gentrification à travers ses plus anciens « immigrants », ceux de la communauté grecque.

Retour à Parc-Ex, Canal D, dimanche, 21 h