L’homme toujours plus «nouveau»

L’humain cherche depuis toujours des moyens de devenir plus puissant, plus fonctionnel et peut-être même devenir immortel. Les progrès de la science lui ont permis d’atteindre certains objectifs et cette marche effrénée se poursuit toujours, avec des résultats parfois effrayants… La minisérie documentaire française Humains 3.0 nous offre un panorama des innovations technologiques récentes qui permettront à notre espèce de contrer certains effets de la maladie, des accidents et du temps.

Les trois chapitres de la série se penchent chacun sur un aspect en particulier de cette course vers un nouvel « homme nouveau ». Il sera donc question des recher-ches visant à prolonger le plus possible la durée de la vie (le 21 mai) et à tous nous mettre « en réseau » permanent (le 14 mai). L’épisode de ce dimanche s’intéresse aux moyens technologiques développés pour rendre les humains abîmés fonctionnels. Il ne s’agit pas ici seulement de prothèses « bioniques » ou d’exosquelettes, mais aussi d’implants au cerveau pour régler des problèmes de santé mentale ou des bouts d’ADN synthétiques pour régler des problèmes génétiques… Comme ces innovations n’intéressent pas seulement les gens qui en ont besoin, la voie est ainsi ouverte pour qu’apparaissent des « posthumains » surpuissants et éternels, une perspective qui fait réfléchir… Et frémir.