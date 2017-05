Ode à la résistance

Quatre-vingt-deux groupes ethniques, 15 religions et 50 langues où chaque coin de rue dépeint un bout du monde. Le tout rassemblé dans 1,6 km2. Bienvenue dans Parc-Extension.

Au-delà du portrait habituel sur ses statistiques de pauvreté et de salubrité, Retour à Parc-Ex, du cinéaste d’origine grecque Tony Asimakopoulos, traduit en images l’âme d’un quartier. Un retour intime dans « la Petite Grèce » pour celui qui revient y faire sa vie, après l’avoir quitté durant sa jeunesse. Ce lieu massivement investi par la communauté grecque — jusqu’à représenter 50 % de la population dans les années 1960-1970 est aujourd’hui bien différent. Ils ne sont plus qu’un maigre 8 %. « Pour certains, quitter Parc-Ex est l’ultime symbole de réussite », raconte M. Asimakopoulos.

Emporté par les impressionnantes images de la Pâque grecque, on utilise l’image de la mort et de la résurrection pour illustrer le propos. C’est au deuil d’une communauté auquel nous assistions. Mais c’est aussi une puissante ode à une magnifique vie de quartier. Pour plusieurs de ses habitants, Parc-Ex agi symbolise un refuge. Un endroit où naît un sentiment d’appartenance, où personne n’est étranger.

L’embourgeoisement du Mile-Ex — arrondissement situé entre le Mile-End et Parc-Extension — est bien en marche et s’étend dorénavant jusqu’à Parc-Ex. Un puissant document sur la complexité et la richesse de la mosaïque culturelle de Montréal.