La famille à tout prix

Photo: ICI Explora

L’adoption de la loi 20 qui mettait fin au financement public des services de procréation assistée l’an dernier au Québec n’empêche pas les couples infertiles qui souhaitent à tout prix fonder une famille d’investir toutes leurs ressources pour accomplir leur rêve. C’est du moins le sentiment qui nous envahit en regardant le documentaire Nous, un sur six, dont le titre fait référence à la proportion de couples infertiles dans la population. Cette chronique d’une année qui suit trois couples qui se sont engagés dans un processus de procréation assistée témoigne bien du parcours du combattant que constitue cette démarche, exigeante pour le corps et l’âme, coûteuse, et bien souvent soldée par un échec. Les causes de l’infertilité humaine, les questions éthiques et les conséquences du désengagement de l’État dans ce domaine sont explorées rapidement vers la fin du documentaire, et auraient pu être un peu plus fouillées. L’ensemble demeure tout de même intéressant, mais surtout émouvant.Nous, un sur six, TV5, mardi, 21 h

La planète rouge, entre réalité et fiction

La chaîne scientifique câblée de Radio-Canada fête ses cinq ans d’existence et propose pour cette occasion une étrange série produite par National Geographic et le cinéaste Ron Howard. Les six épisodes de MARS sont un inhabituel mélange de documentaire et de (science) fiction : on raconte le périple périlleux d’une mission d’astronautes qui se rendent sur la planète rouge en 2033, un récit entremêlé de véritables entrevues avec de vrais scientifiques et experts de l’exploration spatiale. Les amateurs de cinéma de science-fiction « martienne » reconnaîtront par moments l’esthétique et les intrigues de certains films hollywoodiens ayant le même sujet, mais resteront sans doute sur leur faim. Ceux qui s’intéressent à l’avenir des missions spatiales sur la planète rouge sont sans doute les mieux servis par cette production hybride à grand déploiement.MARS, ICI Explora, vendredi, 21 h

Après-midi électoral

La course serrée de ce deuxième tour des élections présidentielles françaises incitera sans doute bien des néophytes de la politique de l’Hexagone à suivre de près le dévoilement des résultats. Voici deux possibilités de vivre en direct cet après-midi électoral d’exception.Élections présidentielles françaises, RDI, dimanche, dès 12 h 30 et TVA, dimanche, dès 13 h 05