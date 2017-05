Jeunes athlètes à la plage

Cette nouvelle série documentaire nous emmène dans l’archipel américain du Pacifique, où l’on suit une poignée de jeunes athlètes québécois qui s’y rendent pour obtenir leur certification de sauveteur national océanique. Ça sent l’été…

SNO Hawaï, Vrak, 18 h

Le dernier affrontement

À quelques jours du jour J, les deux candidats du second tour de l’élection présidentielle française s’affrontent pour une dernière fois.

Présidentielle 2017 : débat, TV5, 19 h

Des mercredis d’été guerriers

Tous les mercredis jusqu’au 23 août, la case des Grands reportages du mercredi est consacrée à des documentaires portant directement ou indirectement sur la Seconde Guerre mondiale. On ouvre cette série avec Mein Kampf, manifeste de la haine, à propos du fameux ouvrage tombé dans le domaine public il y a un peu plus d’un an.

Grands reportages, RDI, 20 h