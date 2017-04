Un pirate menace de divulgâcher la prochaine saison de «Orange Is the New Black»

29 avril 2017Michael Liedtke - Associated Press

Photo: Scott Roth / Invision / Associated Press

San Francisco — Un pirate informatique prétend avoir mené à exécution ses menaces de divulguer plusieurs épisodes de la prochaine saison de la populaire série de Netflix Orange Is the New Black.

Au Québec, la série a été diffusée sur la chaîne Max.

Le pirate, qui se fait appeler « The Dark Overlord », a publicisé son geste sur son compte Twitter. Son micro-message comprenait un lien vers un service de partage illégal où les 10 épisodes de la cinquième saison de la série étaient disponibles pour téléchargement. L’Associated Press ne peut légalement confirmer l’authenticité des fichiers.

La diffusion des prochains épisodes doit s’amorcer officiellement le 8 juin. Des copies piratées pourraient nuire à la campagne d’abonnement de Netflix et à la valeur de son action. Une porte-parole du service de visionnement en ligne a refusé de commenter la diffusion illégale des nouveaux épisodes, samedi.

Plus tôt, Netflix avait indiqué qu’une petite maison de production oeuvrant avec plusieurs grands studios, avait été infiltrée. L’entreprise en question, Los Gatos, a décrit être aux prises avec une « situation active » qui fait l’objet d’une enquête du FBI et d’autres autorités.

L’individu a réclamé une rançon d’une somme non précisée à Netflix pour ne pas divulguer les épisodes. Dans une déclaration diffusée en ligne, samedi, il prétend que Netflix n’avait pas réagi à la demande.

Il dit s’être procuré d’autres séries produites par Netflix et d’autres réseaux comme ABC, Fox et National Geographic. Il réclame également des « modestes » rançons auprès d’eux.

Netflix comptait sur la série pour l’aider à ajouter 3,2 millions abonnés supplémentaires d’avril à juin. Ce chiffre est beaucoup supérieur aux 1,8 million qui s’abonnent au service au cours de la même période depuis cinq ans.

L’action de l’entreprise chute habituellement lorsque Netflix n’atteint pas ses objectifs trimestriels.