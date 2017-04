25 ans plus tard…

Le 29 avril 1992, la ville des anges était secouée par de violentes émeutes après qu’un jury eut acquitté quatre policiers accusés d’avoir tabassé un automobiliste noir, Rodney King. Un documentaire de John Ridley revient sur la décennie de tensions qui a précédé ces événements, tandis que Spike Lee offre une adaptation d’un solo théâtral ayant pour personnage l’homme au centre de cette affaire.

Let It Fall : Los Angeles 1982-1922, ABC, vendredi, 21 h et Rodney King, Netflix, dès vendredi

Leo et la planète en déroute

L’acteur Leonardo DiCaprio part à la recherche de solutions pour sauver la planète du désastre écologique et constate aussi les dégâts irréversibles…

Avant le déluge, Explora, samedi, 20 h

Dessous d’un succès-surprise

La plupart des informations intéressantes de ce documentaire ont été médiatisées dans les derniers jours. Mais ça n’enlève presque rien au plaisir de regarder ce « thriller historique » dont on connaît l’issue depuis bientôt 50 ans…

Expo 67, mission impossible, Canal D, dimanche, 19 h