L’itinérance comme si vous y étiez

C’est une misère que l’on voit tous les jours, la détresse au coin de la rue. Une misère devant laquelle on se sent troublé, et surtout impuissant. Durant treize épisodes, une équipe de la chaîne MOI cie, qui a tourné la série Face à la rue, a suivi des itinérants de Montréal, leur a demandé de raconter leur histoire, les a pris comme ils étaient.

Certains ont commencé à émerger de cette misère, d’autres s’y trouvent encore. Ces portraits nous transportent au coeur de la vie de ces personnages, en dégagent l’humanité pour nous permettre de nous identifier à eux. Pour comprendre un peu mieux…

Les entretiens sont menés par Jean-Marie Lapointe, fils de Jean Lapointe. D’entrée de jeu, celui-ci raconte à quel point il a constaté que la ligne est mince entre la vie de ceux qu’il a rencontrés et la sienne. Et comment chacun de nous, à un moment donné, s’il est dépourvu de contacts et de ressources, peut basculer dans le vide…

Le premier épisode nous emmène à la rencontre de Véronique et de Lisette. La première vit dans un logement complètement insalubre d’Hochelaga-Maisonneuve, où elle accueille plusieurs femmes de la rue. Elle-même doit prendre de la méthadone pour contrer sa dépendance aux opiacés.

Même si elle ouvre ses bras aux femmes qui trouvent refuge chez elle, Véronique a du mal à s’occuper d’elle-même.

Lisette, quant à elle, a émergé d’un long et dur épisode d’itinérance grâce à l’organisme La rue des femmes. Également très dépendante des drogues, elle raconte le cercle vicieux de la prostitution, de la consommation de drogue dure et d’alcool. C’est dans la chambre 308 de l’organisme La rue des femmes qu’elle a trouvé refuge, et la force de reprendre sa vie en main. Au moment où on la rencontre, l’organisme gère ses revenus et Lisette s’apprête à tenter d’obtenir son permis de conduire.

L’idée de cette série est d’abord venue de Jean-Marie Lapointe et de la productrice Lyne Denault. « Au départ, l’idée était de faire une série sur les retrouvailles, raconte la réalisatrice Maude Sabbagh. On pensait aller chercher des deux côtés : des familles qui cherchent des gens qui sont dans la rue et des gens de la rue qui cherchent à entrer en contact avec leur famille. On s’est rendu compte que cette idée était plus ou moins réaliste. Et qu’il y a souvent des raisons pour lesquelles ces gens sont souvent loin de leur famille. »

Le deuxième épisode de la série nous présente Joe, un jeune homme qui consomme de la drogue depuis l’âge de six ans. L’homme d’une trentaine d’années, qui fréquente l’Accueil Bonneau, attend avec anxiété une visite de son père. Les deux hommes finissent par se retrouver. La rencontre, émouvante, dévoile un jeune homme vulnérable et brisé et un père qui se sent impuissant devant l’ampleur des problèmes de son fils. On y croise aussi Vincent, 27 ans, qui, après une décennie de consommation de cocaïne, décide de se reprendre en main et de retourner vivre avec sa mère. Les deux tentent, ensemble, d’apprivoiser leur nouveau quotidien et de garder la tête hors de l’eau.

Plusieurs épisodes de la série montrent ainsi une personne qui est toujours dans la rue et une autre qui tente de s’en sortir.

En entrevue, Maude Sabbagh raconte qu’elle a été étonnée de l’ouverture dont les gens de la rue ont fait preuve à leur contact. « C’est ma plus grande et ma plus belle surprise, dit-elle. Les gens se sont livrés à une vitesse incroyable. Ils en ont besoin et ça leur fait du bien. On n’arrive pas comme des sauveurs, on n’est pas comme dans l’émission Donnez au suivant, mais on est là pour les écouter. »

Le tournage de ces épisodes a cependant compté ces lots de déceptions : des rendez-vous manqués, même un décès parmi les participants.

On a tenté ici de donner une idée de la pluralité de l’itinérance à Montréal. La série s’ouvre sur l’univers des femmes itinérantes, mais s’attardera aussi à l’itinérance des personnes âgées, des autochtones et des jeunes. On y aborde aussi la marginalité et la solidarité que l’on retrouve dans ce milieu.

« On a rencontré un jeune qui était depuis un mois dans la rue à la suite d’une peine d’amour », raconte Maude Sabbagh.

Les raisons qui poussent les gens dans l’itinérance ou hors de celle-ci sont diverses. Un homme s’est fait amputer les doigts après que sa main eût gelé, une nuit où il a dormi sous le pont Jacques-Cartier. « À partir de ce jour, il n’a pas pu retourner dans la rue », raconte Maude Sabbagh. Depuis, l’homme, qui vit en appartement, longe les rues et distribue des sandwiches à ceux qui sont toujours dans la misère.

Milieu de toutes les solitudes, la rue est aussi le monde d’une certaine solidarité. Maude Sabbagh dit avoir été impressionnée de la façon dont certains itinérants vont garder des denrées pour d’autres. Dès le premier épisode, Véronique, qui accueille d’autres itinérantes chez elle, est un exemple flagrant de cette réalité.

Dans l’ensemble, la série donne un visage à l’itinérance. Elle lui donne une humanité, la rend accessible. Jean-Marie Lapointe dit d’ailleurs qu’il souhaite qu’elle change, ne serait-ce qu’un peu, le rapport du public aux gens qu’il croise, souvent sans vouloir les voir, au détour d’un coin de rue.

« Je voulais qu’on s’intéresse à l’itinérance. Qu’on ait envie de savoir ce qui se passe avec ces gens. […] Je ne pense pas transformer les choses, mais je voudrais adoucir le regard, faire en sorte que les gens baissent les fenêtres de leurs voitures pour les saluer. »